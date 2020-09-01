Odatv’yi yargılayan mahkemenin başkanı: Barış Pehlivan tahliye edilmelidir

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın tutukluluğuna yapılan itirazı oy çokluğu ile reddetti.

Mahkeme heyetinin iki üyesi Pehlivan'ın tahliye edilmesini reddederken mahkeme başkanı karşı oy yazısı ile bu karara muhalefet etti.

Mahkeme başkanı, Pehlivan'ın tutuklu kaldığı süreye dikkat çekerek “adli kontrol” uygulanarak tahliye edilmesi gerektiğini vurguladı.

Karşı oy yazısında şu ifadeler kullanıldı:

* Sanığın üzerine atılı Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama ve İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etme suçlarının vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, atılı suçun sanık lehine vasıf değiştirme ihtimali, tutuklukta geçirdiği süre, tutuklamanın bir tedbir oluşu ve bu aşamadan sonra tutuklamadan beklenen amacın adli kontrol tedbirleriyle de karşılanabilecek olması nedeniyle, sanık Barış Pehlivan’ın adli kontrol tedbirleri uygulanmak suretiyle tahliyesine karar verilmesi gerektiği kanaatinde olduğumdan, tutukluluk halinin devamına ilişkin sayın çoğunluğun görüşüne katılmıyorum.

NE OLMUŞTU?

Libya’da şehit düşen bir Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisinin cenaze töreninin Oda TV’de haber olmasının ardından MİT, site hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusunun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, muhabir Hülya Kılınç, Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ferhat Çelik ile Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser tutuklanmıştı.

Akhisar Belediyesi basın biriminde sözleşmeli memur olarak çalışan Eren Ekinci ifadesinin ardından serbest bırakılırken dava dosyasında şüpheli olarak yer alan Erk Acarer ise bulunamamıştı.

Sanıklar hakkında, “Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama” ve “istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek” suçlarından 9’ar yıldan 20’şer yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında savcı esasa ilişkin mütalaasını hazırlamak için dosyanın kendisine gönderilmesini istemişti. Savcı tutuklu sanıkların tutukluluk halinin de devamına karar verilmesini istemişti. Duruşma savcısı gelecek celseye kadar esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için tarafına süre verilmesini istemişti.

3 GAZETECİYE TAHLİYE

Mahkeme, sanıklar Barış Terkoğlu, Mehmet Ferhat Çelik ve Aydın Keser’in delillerin toplanmış olması, tutuklulukta geçirdikleri süre ve kişilik halleri nazara alındığında adli kontrolün yeterli olabileceğini belirterek tahliyelerine karar vermişti. Mahkeme bu sanıklara yurt dışına çıkış yasağı koymuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel’in üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesi, delilleri yok etme ve kaçma şüphesini göz önüne alarak tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti. Duruşma 9 Eylül'e ertelenmişti.