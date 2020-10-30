Ödül gibi atama: Uyarı cezası aldı, yargılaması sürerken müdür yardımcısı yapıldı

Mersin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Toroslar Sosyal Güvenlik Merkezi’nde usulsüzlük yaptığı iddia edilen ve bu gerekçe ile uyarı cezası alan, “Görevi Kötüye Kullanma” fiilinden dolayı da adli davası devam eden icra memuru Yasin Y.’nin kuruma müdür yardımcısı olarak atanması huzursuzluk yarattı.

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Mersin Şubesi tarafından atama üzerine yazılı bir açıklama yapıldı.

BES’ten yapılan açıklamada liyakate dayanmayan vekaleten atama ve görevlendirmelerin yapıldığı kurumlara Mersin SGK’nın da eklendiği ifade edilerek, bu atamalarda olumsuzlukların görmezden gelindiği, hakkında adli ve idari soruşturma bulunanların bile görevlendirilebildiği kaydedildi.

Bunun son örneklerinden birinin de Mersin'de görüldüğü ifade edilirken, kurumda icra memuru olarak çalışan Yasin Y.’nin müdür yardımcısı olarak icra bölümüne bakmakla görevlendirildiği açıklandı.

KINAMA ÖNERİLDİ, UYARI İLE GEÇİŞTİRİLDİ

Çalıştığı bölüm ile ilgili yaptığı işlerden dolayı idari soruşturma geçiren ve 657 sayılı yasaya göre muhakkik tarafından “Kınama“ cezası önerilen Yasin Y.’nin il müdürü tarafından bir alt ceza olan “uyarı” cezası ile geçiştirildiği belirtilirken, görevi kötüye kullanma fiilinden dolayı ise halen adli davasının devam ettiği kaydedildi.

Bütün bunlara rağmen görevlendirmenin iptali veya görevden uzaklaştırması gerekirken adeta ödüllendirilen Yasin Y.’nin vekaleten müdür yardımcılığına atanarak vekalet ücreti almaya başladığı iddia edildi.

“FİRMA BORCU ÖDENMEDEN HACZİ KALDIRDI”

Yapılan açıklamada Yasin Y.’nin SGK'ya borcu olan bir şirketin taşınır veya taşınmazları üzerinde haciz var iken, borç ödenmeden haczi usulsüz bir şekilde kaldırdığı, dolayısıyla kamu zararına sebebiyet verdiği gerekçesiyle hakkında görevini kötüye kullanmadan dolayı adli yönden dava açıldı.

İdari soruşturma sonucu da ise kınama cezası verildiği belirtilirken, bu olayda SGK’nın teminat olarak elinde bulundurduğu bir unsuru elinden kaçırmış ve ilgili firmadan bahse konu borcu halen tahsil edemediği kaydedildi.

Yasin Y. adlı çalışan ile ilgili diğer bir iddia ise, SGK'ya borcu nedeniyle haciz işlemleri yapılan bir şirketin haczinin de borç ödenmeden usulsüz bir şekilde kaldırdığı ve kurumun tahsil kabiliyetini yok ettiği yönünde oldu.

Bu olayla ilgili de Yasin Y. hakkında kurum içinde ayrı bir disiplin soruşturmasının devam ettiği ve muhakkik atandığı 8 ay gibi bir süre geçmesine rağmen şikâyetçi ve şahitlerin dinlenmediği, sonuçlandırılmayarak sürüncemede bırakılan soruşturmanın zamanaşımına uğrama ile karşı karşıya kaldığı da iddia edildi.

SGK BAŞKANLIĞI DÜZEYİNDE DE GÜNDEME GELDİ

Müdür Yardımcısı Yasin Y. ile ilgili birçok iddia ortaya atılmasına, yaptığı birçok işlemin usulsüz ve yetkisi dışında olduğu yönündeki bilgilere rağmen halen icra bölümünden sorumlu müdür yardımcısı olarak görevine devam etmesinin servis hatta müdürlük çalışanlarını rahatsız ettiği ve bu rahatsızlıklarını da idareye ilettikleri ifade edildi.

Konunun da SGK Kurum Başkanlığı düzeyinde gündeme geldiği dile getirildi. Memur-Sen üyesi olan ve çalışanlara mevzuata aykırı talimat vererek kaldırılmaması gereken hacizleri kaldırmaya zorlayan veya kendisi kaldıran Yasin Y.’nin talimatlarına uymayan çalışanlara da mobing uyguladığı, bölüm iş ve işlemleri arasında sayılmayan işleri yapmaları konusunda zorlandığı da iddialar arasında yer aldı.