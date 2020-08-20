Öfkesini alamadı, direksiyonu kalabalığın üzerine kırdı

Osmangazi ilçesinde iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki aile birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.

OTOMOBİLLE EZMEYE ÇALIŞTI

Kavga esnasında darp edilen bir kişi kaçarak kendisini otomobile attı. Otomobilin direksiyonuna geçen öfkeli vatandaş otomobili çevredeki vatandaşların üzerine sürdü. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından kavga eden kalabalık dağılırken, kimseye bir şey olmaması görenlere derin bir nefes aldırdı.

Direksiyon başına geçtikten sonra kavga ettiği kişilerin üzerine otomobili süren ve onları ezmeye çalışan vatandaşın o anları çevrede bulunan bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. (İHA)