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ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik 89. Temel Eğitim ve 65. Yenileme Eğitimi Sınavı’nın soru kitapçığı ve cevap anahtarı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. ÖGG sınav sonuçları ise 30 Ekim’de duyurulacak.

Güncellenme: 15:30, 20/10/2020
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ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınava katılım gösteren adaylar, https://onlineislemler.egm.gov.tr/ adresinden T.C kimlik numarası ile sınav sonuçlarını öğrenilebilecek.

ÖGG sınavı 11 Ekim'de yurt genelinde gerçekleştirilmişti.

SİLAHLI VE SİLAHSIZ GÜVENLİK GÖREVLİSİ FARKLARI

Silahlı ve silahsız Güvenlik Görevlisi olmak için aranan şartlar ve adaylardan istenilen belgeler farklıdır. Ayrıca Silahlı temel eğitim süresi 120 saattir. 15 gün temel dersler+ 3 gün silah dersi ( 2 gün teorik eğitim ve 1 gün poligonda 25 mermi atış eğitimi) olmak üzere toplam 18 iş günüdür. Silahsız temel eğitim alanlar 100 saattir. (15 gün) Eğitimlere katılmak mecburidir. Mazeretsiz %10 D/S (100 saatin 10 saati), mazeretli %30 D/S (100 saatin 10 saati) devamsızlık hakkınız mevcuttur.

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