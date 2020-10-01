ÖGG sınavı ne zaman? Özel güvenlik sınavı takvimi…

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adayların yakından takip ettikleri ÖGG sınav tarihleri de geçtiğimiz aylarda pandemi sürecinden etkilendi ve yeni tarihler belli oldu. En yakın tarihli ÖGG sınavı 11 Ekim tarihinde gerçekleşecek.

ÖGG SINAV TARİHLERİ

2020 yılında gerçekleşcek olan iki tane ÖGG sınavı bulunuyor, 4 Eylül’de eğitimini tamamlayan adaylar 11 Ekim tarihinde ÖGG sınavına girecekler. Bir sonraki eğitim kayıtları da 11 Ekim’de başlayacak ve sınav 13 Aralık 2020’de gerçekleşecek.

SİLAHLI VE SİLAHSIZ GÜVENLİK GÖREVLİSİ FARKLARI

Silahlı ve silahsız Güvenlik Görevlisi olmak için aranan şartlar ve adaylardan istenilen belgeler farklıdır. Ayrıca Silahlı temel eğitim süresi 120 saattir. 15 gün temel dersler+ 3 gün silah dersi ( 2 gün teorik eğitim ve 1 gün poligonda 25 mermi atış eğitimi) olmak üzere toplam 18 iş günüdür. Silahsız temel eğitim alanlar 100 saattir. (15 gün) Eğitimlere katılmak mecburidir. Mazeretsiz %10 D/S (100 saatin 10 saati), mazeretli %30 D/S (100 saatin 10 saati) devamsızlık hakkınız mevcuttur.