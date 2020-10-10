ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta?

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar, aldıkları eğitim sonrasında sınava katılıyorlar. Eğitimlerini 4 Eylül tarihinde tamamlayan adaylar ÖGG sınavına 11 Ekim Pazar günü saat 10:00‘da girecekler.

ÖGG SINAV SORGULAMA EKRANI

BİR SONRAKİ ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

Bir sonraki eğitim kayıtları 11 Ekim’de başlayacak ve sınav 13 Aralık Pazar günü yapılacak.

SİLAHLI VE SİLAHSIZ GÜVENLİK GÖREVLİSİ FARKLARI

Silahlı ve silahsız Güvenlik Görevlisi olmak için aranan şartlar ve adaylardan istenilen belgeler farklıdır. Ayrıca Silahlı temel eğitim süresi 120 saattir. 15 gün temel dersler+ 3 gün silah dersi ( 2 gün teorik eğitim ve 1 gün poligonda 25 mermi atış eğitimi) olmak üzere toplam 18 iş günüdür. Silahsız temel eğitim alanlar 100 saattir. (15 gün) Eğitimlere katılmak mecburidir. Mazeretsiz %10 D/S (100 saatin 10 saati), mazeretli %30 D/S (100 saatin 10 saati) devamsızlık hakkınız mevcuttur.