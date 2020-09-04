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ÖGG sonuçlarının açıklanacağı gün geldi! Sınav sonucu nasıl öğrenilir?

ÖGG 88. Temel Eğitim ve 64. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları için beklenen gün geldi. Şartlara uygunluk gösterenler ve Özel Güvenlik sınavında başarılı olanlar birçok farklı kurum ve kuruluşta görev alabilecek. Özel Güvenlik Görevlisi olabilmek için Emniyet Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği ÖGG sınavından en az 60 puan almak gerekiyor.

09:23 -
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ÖGG sonuçlarının açıklanacağı gün geldi! Sınav sonucu nasıl öğrenilir?

Özel Güvenlik sınavında ter döken adayların heyecanla bekledikleri sonuçlar bugün Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından duyurulacak. ÖGG sonuçları için bir saat belirtilmese de mesai saatleri içerisinde açıklanması bekleniyor.

ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Aşağıdaki link üzerinden TC kimlik numaranızı girerek, girdiğiniz sınavı seçmeniz gerekiyor. Güvenlik kodunu da girdikten sonra sınav açıklandığı andan itibaren sonucunuza ulaşabilirsiniz.

ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI

NASIL ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLUNUR?

Özel Güvenlik Görevlisi olabilmek için Emniyet Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği ÖGG sınavından en az 60 puan almak gerekiyor. Düzenlenen bu sınava adayların giriş hakkı 4'tür. Her bir sınav için ayrı sınav ücreti yatırılır. Ayrıca özel güvenlik olurken silahlı ya da silahsız olarak seçim yapmanız gerekir.

Silahlı ÖGG için başvurabilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

SİLAHLI VE SİLAHSIZ GÜVENLİK GÖREVLİSİ FARKLARI

Silahlı ve silahsız Güvenlik Görevlisi olmak için aranan şartlar ve adaylardan istenilen belgeler farklıdır. Ayrıca Silahlı temel eğitim süresi 120 saattir. 15 gün temel dersler+ 3 gün silah dersi ( 2 gün teorik eğitim ve 1 gün poligonda 25 mermi atış eğitimi) olmak üzere toplam 18 iş günüdür. Silahsız temel eğitim alanlar 100 saattir. (15 gün) Eğitimlere katılmak mecburidir. Mazeretsiz %10 D/S (100 saatin 10 saati), mazeretli %30 D/S (100 saatin 10 saati) devamsızlık hakkınız mevcuttur.

Emniyet seçim sınav
Son güncelleme: 09:36 04.09.2020
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