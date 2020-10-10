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Oğlu öldürülen annenin feryadı yürek dağladı

Adıyaman'da 6 yerinden bıçaklanarak vahşice öldürülen ve cesedi boş araziye atılan 13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik’in davasıyla ilgili duruşma sonrası anne Saliha Tunç’un feryadı yürekleri dağladı.

14:59 -
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30 Temmuz 2019’da evden ayrılan Hüseyin Nasrullah Çelik'in (13), 2 Ağustos 2019’da Kahta ilçesine bağlı Boğazkaya köyü yakınlarında cansız bedeni bulunmuştu. Olayın ardından şüpheli Abdurrahman Murat Ç., Antalya'da operasyonla yakalanmıştı.

Adıyaman Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın 3. duruşması görüldü. Türkoğlu 2 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Abdurrahman Murat Ç., güvenlik nedeniyle duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Adıyaman Adliyesi’nde görülen duruşma mahkeme karıyla 19 Ocak 2021 tarihine ertelendi.

Duruşma sonrası fenalaşan Hüseyin Nasrullah Çelik'in Annesi Saliha Tunç, adliye bahçesinde baygınlık geçirdi. Anne Saliha Tunç'a, çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Adliye bahçesinde feryat eden anne Saliha Tunç, “Hüseyin'imi getirin bana” diye bağırdı. Anne Saliha Tunç, daha sonra yakınları tarafından alınarak Adıyaman Adliyesi’nden götürüldü.(İHA)

Adıyaman anne Antalya mahkeme Sağlık
Son güncelleme: 15:26 10.10.2020
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