Oğlu tarafından dolandırılarak 41 yıllık birikimi elinden alındı

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde ikamet eden 67 yaşındaki Osman Çetin, çalışmak için 41 yıl önce Avusturya'ya gitti. Osman Çetin, bu süreçte biriktirdiği para ile memleketinde bir arazi satın alarak bina yaptırmak istedi.

Binanın bitimine az bir zaman kala Avusturya'ya gitmesi gereken Çetin, binanın tamamlanması ve tamamlandıktan sonra kardeşler arasında pay edilmesi için arazinin tapusunu oğlu H. Çetin'e verdi.

Yurt dışından dönen baba Çetin karşılaştığı durum karşısında ise şoke oldu. Baba Çetin'in iddiasına göre, 3 milyon lira değeri olan bina oğlu tarafından oğlunun bacanağı olan S.K.'ya devir edildi.

S.K.'ın ise, kendisine tebligat göndererek evden çıkmaya zorladığını dile getiren baba Çetin, gidecek yeri olmadığını belirterek yetkililerden yardım istedi. Yaşadığı mağduriyeti anlatan baba göz yaşlarına hakim olamadı.

OĞLUM BENİ DOLANDIRDI

Oğlu tarafından dolandırıldığını iddia eden baba Osman Çetin şunları söyledi:

* Tapuyu binayı tamamlaması için çocuğuma verdimi sonunda beni dolandırdı ve mülkiyetimden beni atmak istedi. Malı kaçırmak için bacanağına tapuyu devrettiğinden dolayı ben mağdur duruma düştüm.

* Tapuyu alan bacanak, tebliğ göndererek evi boşaltmamı istedi. Benim ne yapmam lazım, sokakta mı kalmam lazım?

* Bütün dünya duysun; baba oğluna bağ bağışlamış ama oğul bir salkım üzüm bağışlamıyor. Kanun bu mudur, adalet bu mudur? Bütün yetkili makamlardan yardım istiyorum.

MİLLET KOLA İÇERKEN BEN SU İÇTİM

Yaklaşık 3 milyon liralık mülkiyete sahip olan ve yurt dışından bin bir zorluklarla bu birikimi yaptığını dile getiren baba Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Avusturya'ya mı döneceğim, burada mı kalacağım ne yapacağımı bilemiyorum, çaresizim yani.

* 350-400 bin Euro üzerinde olan bir mülkiyet bu. 6 daire, 10 dönüm ve 500 metrekare üzerine olan bir alan, Gölkent'in ortasında olan bir yer. Böyle bir mülkü alabilmek için 350-400 bin Euro paran olacak ki alasın.

* Ben bunu 1988'de aldım, o zamanlar işler iyiydi ve aylığım güzeldi. Paramı biriktirdim, fındık ekmek yedim para kazandım, millet kola içti, ben ise su içtim paramı biriktirip bu mülkiyeti aldım.

* Bu mülkiyeti alırken çocuklarımı düşünerek altı dükkan, üzerini ise ev olarak başlattım ve durumum müsait olmadığı için çocuğuma güvendim ve kardeşlerine de birer daire verirsin diyerek verdim.

* Çocuğumun yapmış olduğu haksızlık. Benden neden mal kaçırdığının bilemiyorum. Adalet, insanlık arıyorum. Katil mi olayım, kendimi asayım?

“BACANAĞIM YESİN, BAŞKASI YESİN, SANA VERMİYORUM”

Oturduğu evden tebligat gönderilerek çıkmaya zorlandığını dile getiren baba Osman Çetin sözlerini şöyle tamamladı:

* Çocuğum bana ‘Bacanağım yesin, başkası yesin ben sana mal vermiyorum’ dedi. Bunları yazılı olarak da kendi aramızda pay ettim. Pay ettiğim halde malı bacanağına devretti.

* Bu yaştan sonra, 67 yaşından sonra beni işe kim alacak, ben parayı nerede kazanacağım? Şu anda mağdur durumdayım. 2 buçuk, 3 milyonluk ev ve tuttu hepsini bacanağına devretti.