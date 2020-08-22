Oğlum kurtuldu, iki kızım enkaz altında can verdi

Tarih: 17 Ağustos 1999… Saat: 03.02… Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük İlçesi olan 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Büyük Marmara Depremi'nde 17 bin 480 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye bu hafta büyük Marmara Depremi'nin 21. yılında o günkü acıları yeniden yaşadı. 17 Ağustos 1999'da Kocaeli'nde iki kızını kaybeden AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker de acılı babalardan biri.

KENDİ YARALI KURTULDU

AKP'li Şeker, o günü şöyle anlattı: “Oturduğumuz 5 katlı apartman fay hattının üzerindeymiş ve binanın altından çaprazlama geçiyormuş. Deprem olunca bina üç yöne birden yattı. İkisi benim kızım, 8 kişi hayatını kaybetti. Komşuların yardımıyla ben ve eşim yaklaşık 1.5 saat sonra enkazdan çıkarıldık. O gün 2.5 yaşında oğlumu da komşular enkazın altından çıkardı. Kızlarım Merve (9) ve Tuba (10) ise maalesef aradaki kolonların kırılmasıyla tavan arasında sıkıştı, kurtaramadık.”

İLK YARDIM EĞİTİMİ DE ALMALIYIZ

2011'den bu yana TBMM'de parlamenter olarak görev yapan AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, yaşanan acılardan ders çıkarılması gerektiğini anlattı. Şeker, 17 Ağustos'un yıl dönümünde sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Deprem davetsiz misafir gibidir, ne zaman geleceği belli olmaz. Zaman kaybetmeden evlerimizin ve zeminin depreme dayanıklı olup olmadığını kontrol ettirmeliyiz. Depreme dayanıksız ise kentsel dönüşüm kapsamına alınmasını istemeliyiz veya bireysel dönüşümü kendimiz yaptırmalıyız. Eğer yaşadığımız evimiz ve zemin sağlamsa olası bir depremde yardımcı olmak için arama kurtarma ve ilk yardım eğitimleri almalıyız.”

SORUN DENETİM EKSİKLİĞİ

Yüksek harita ve kadastro mühendisi olan Şeker, depremde yıkılan binaların büyük çoğunluğunun ruhsatlı ve iskanlı olmasına rağmen denetim eksikliğinden dolayı kontrolsüz ve bilinçsizce yapıldığını vurguladı. Şeker, olası bir İstanbul depreminin şiddetinin de 7 civarında olacağının tahmin edildiğini aktardı.