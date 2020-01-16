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Oğluna TIR kullandıran babadan şoke eden sözler!

Konya’dan Ankara'ya giden şehirler arası yolda 10 yaşındaki oğluna TIR kullandırdığı belirlenen Hüseyin Akbayır (46) Ankara'da gözaltına alındı. Hakkında idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakılan Akbayır, sosyal medya hesabında bir video yayınlayarak, "Geçmişteki görüntüyü suikast olarak haberlere vermişler. Hürriyetimi kısıtlamaya çalışıyorlar. Fani dünyanın isyankar şoförüyüm" dedi.

18:41 -
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10 yaşındaki çocuğun merkez Selçuklu ilçesinde TIR kullanırken çekildiği ileri sürülen görüntülerin sosyal medyaya paylaşılması üzerine Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kısa süre içerisinde aracı ve sürücüsünü tespit etti. Yapılan çalışmalar sonrasında TIR’ın Konya’dan Gölbaşı yönüne gittiğinin belirlenmesi üzerine Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile irtibata geçildi.

Hüseyin Akbayır uygulama noktasında yakalanarak gözaltına alındı. Akbayır hakkında idari para cezası uygulanıp, adli soruşturma başlatıldı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Emniyetteki işlemlerinin ardından çekildiği öğrenilen bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Akbayır, “Bir şey yapmadım. Geçmişteki bir olayı canlandırmışlar. Geçmişteki görüntüyü suikast olarak haberlere vermişler. Hürriyetimi kısıtlamaya çalışıyorlar. Fani dünyanın isyankar şoförüyüm” dedi.

Akbayır, sosyal medyadaki görüntülerin 1,5 yıl önce çekildiğini ileri sürdü. DHA

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Son güncelleme: 18:47 16.01.2020
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