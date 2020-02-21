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Öğrenci servisleri çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde öğrenci servislerinin çarpışması sonucu 19'u lise öğrencisi 21 kişi yaralandı.

19:18 -
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Öğrenci servisleri çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Kaza, akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi Akpak Dede Camii önünde meydana geldi.

Bahçe Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Ö.C. idaresindeki 80 AAB 225 plakalı öğrenci servisi ile O.K. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen Gevher Nesibe Sağlık Meslek Lisesi öğrenci servisi çarpıştı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR 

Kazada, servis araçlarındaki 19’u lise öğrencisi ile 2 şoför yaralandı. Yaralılardan 7’si ambulanslarla Osmaniye’de özel bir hastanede, 14’u ise Bahçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tamamı tedavilerin ardından taburcu edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA

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Son güncelleme: 19:23 21.02.2020
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