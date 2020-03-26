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Öğrenciler merakla bekliyordu… Bakandan LGS ile ilgili kritik açıklama!

YKS'nin ertelenmesinin ardından gözlerin döndüğü LGS ile ilgili de önemli bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk LGS kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatından yapılacağını söyledi.

Sözcü Ankara
16:47 -
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Öğrenciler merakla bekliyordu… Bakandan LGS ile ilgili kritik açıklama!

LGS kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatından yapılacağı açıklandı.

DÜN GÜNDEME GELMİŞTİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sınavı ile ilgili olarak dün yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanmıştı:

* LGS'ye ilişkin her türlü senaryoya hazırlıklıyız. Sınavların ertelenmesi veya ertelenmemesi bilimsel kararlara bağlı. Tüm hazırlıklarımız tamam.

* Bu sınavlar konusu başından beri gündemimizde. LGS’nin nasıl yapılacağına ilişkin 3 senaryomuz var.

* Genel olarak sınavların ertelenmesi ya da ertelenmemesi bilimsel metodolojinin doğrultusunda belli olacak.

YKS BUGÜN ERTELENDİ

YÖK Başkanı Yekta Saraç yaptığı açıklamayla YKS’nin ertelendiğini duyurmuş ve tarih vermişti. Saraç, YKS’nin 25-26 Temmuz’a ertelendiğini açıklamıştı.

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Corona Milli Eğitim Bakanı Yekta Saraç YKS YÖK
Son güncelleme: 17:08 26.03.2020
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