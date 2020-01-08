Öğrenciler temiz bir şehir için kolları sıvadı

Şanlıurfa’nın Siverek Şehit Cuma İbiş Ortaokulu tarafından gerçekleştirilen, “Öğretmenim elimden tutar mısın?” projesinin 4’üncüsü olan, “Çevremizi temiz tutalım” etkiliği gerçekleştirildi.

Program çerçevesinde ortaokul öğrencileri, öğretmen ve Belediye meclis üyeleri ile birlikte sokak ve caddelerde çöpleri topladı.

Temizlik sonrası öğrenciler ve meclis üyeleri parkta hep beraber mangal yaparak, yemek yedi.

‘HEPİMİZ ÇEVREYİ TEMİZ TUTMALIYIZ’

Altıncı sınıf öğrencisi Jiyan Göngen, en iyi temizliğin, çevreyi kirletmemek olduğunu belirterek, herkese çevre duyarlılığı konusunda hassasiyet çağrısı yaptı. Göngen, “Bugün arkadaşlarımız ve öğretmenlerimizle birlikte çevremizi temizlemek için geldik, çöpler çöp konteynerlerine atılmalı. hepimiz çevremizi temiz tutmalıyız” dedi.

‘ÇEVRE DUYARLILIĞIN ARTMASI ÖNEMLİ’

Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Cumali Karavar, projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Şehit Cuma İbiş Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerimiz anlamlı ve güzel bir çalışma başlatmış. Çevreyi kirletmemek için duyarlılığın artırılması açısından önemli bir proje bu” şeklinde konuştu.

Okul Müdürü Ferit Çiftçi ise “Öğrencilerimize bugün doğayı sevme, doğayı kirletmeme konusunda bir çalışma yaptık. Böylece bu sayede öğrencilerimize çöpün yere atılmaması gerektiği uygulamaları olarak anlatılarak, doğayı temizlemenin zorluğu da bizzat gösterilmiş oldu” diye konuştu. (İHA)