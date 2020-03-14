Öğrenciler üç haftalık tatil kararını değerlendirdi

Çin’in Wuhan Kenti’nden başlayarak Türkiye’ye ulaşan corona virüsünün ardından okullar tatil edildi. Okulların tatil edilmesinin ardından öğrenciler otogarlara akın etti. Uzun bilet kuyrukları sonrasında memleketlerine doğru yola çıkan öğrenciler, tatil kararını değerlendirdi.

‘EĞİTİMİZİ ETKİLEYECEK’

Osmangazi Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi Furkan Aytimur (21), 3 haftalık tatilin uzun olduğunu belirterek, “Okulların tatil edildiğinin açıklanmasının ardından memleketim Mardin için bilet arayışını girdim. Otogarda yoğunluk ve sıra vardı, bilet zor buldum. Bileti kendi memleketimden aldırdım. Bu nedenle sıra beklememiş oldum. Ben tatilin uygun olmadığı kanaatindeyim. En azından 1 hafta tatil yapılabilirdi. Bu sürede de okulların dezenfekte işlemleri yapılmış olurdu. Bu tatilin eğitimimizi etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü tam da dönem ortasında karşımıza çıktı. Artık evlerimizde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“MANTIKLI BİR KARAR”

Osmangazi Üniversitesi öğrencisi Yunus Emre Gök (20) ise okulların tatil edilmesine olumlu baktığını ifade ederek, “Memleketim Samsun'a bilet bulmakta zorluk çektim. Gece saat 03.00'a kadar bilet almak için kuyrukta bekledim. Virüs salgınına karşı okulların tatil edilmesi çok mantıklı alınan bir karar. Özellikle üniversitelerde o kadar insan iç içe iletişim halinde. Okulların tatil edileceğini bekliyordum” dedi.