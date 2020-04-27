Öğrencilerden ‘dua videosu’ isteyen müdüre vekillerden tepki!

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ramazan ayının başlamasıyla birlikte “Eğitimde Ramazan Günlükleri” adıyla etkinlik düzenlendi.

Proje kapsamında çocuklara dua ve hadis okuma, kapı süslemesi gibi etkinlikler önerildi.

Ardından İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş talimatıyla, ilçe müdürlüklerine “Öğrencilerimizin yapacağı bu etkinliklerin bir fotoğrafını sosyal medya hesaplarımızda ve Aydın Öğrenci Akademisi web sitesinde yayınlamak üzere öğretmenlerimizin göndermesini rica ederim. Dua videolarımız da gelmeye başladı. Hayırlı Ramazanlar dilerim” şeklinde mesaj gönderildi.

PAYLAŞIM İÇİN ÇOCUKLARIN BİLGİLERİ İSTENDİ

Okul müdürlerinden; çocuklara “duamı okudum”, “hadisimi okudum”, “yemek duamı yaptım” konulu video ve resimler çektirerek, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne göndermeleri istendi.

Çocuklardan toplanan video ve resimlerin Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge sosyal medya hesaplarından ve Aydın Öğrenci Akademisi web sitesinden yayınlanacağı duyuruldu.

Gönderilecek video ve fotoğraflarda çocukların adı soyadı, ilçesi ve okullarının ayrıntılı şekilde yer alması da istendi.

CHP'DEN TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ile CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül bu çalışmayı Meclis'e taşıdı.

Kaya, TBMM'ye verdiği soru önergesinde, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a şu soruları yöneltti:

* Etkinlik Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla mı yapılmaktadır?

* Milli Eğitim Müdürlükleri, Müftülüklerin programlarını mı uygulamaktadır?

* Uygulama, Çocuk Hakları Evrensel Beyannamesine aykırı değil midir?

* Uygulama laik, demokratik ve bilimsel eğitim ilkelerine uygun mudur?

* Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, diğer dini inanç gruplarıyla ilgili de benzer etkinlikler yapmış mıdır?

* Uygulama müfredatta yer almakta mıdır?

“BU MİLLİ EĞİTİMİN DEĞİL DİYANET’İN İŞİ OLMALI”

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de etkinliğin Milli Eğitim Müdürlüğü'nün değil, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı kurumların işi olması gerektiğini belirterek, Bakan Ziya Selçuk'a ”Bu proje hangi müfredata dayanarak yürütülmektedir? Söz konusu projeden Bakanlığın bilgisi var mıdır” diye sordu.