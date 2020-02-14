Öğrencileri hedef alan uyuşturucu satıcısına operasyon!

Operasyon, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildi. Yurt dışından temin ettiği uyuşturucuyu evinde depolayan R.B.’yi takibe alan Jandarma, şüphelinin hedef kitlesi olarak öğrencileri seçtiğini belirledi.

JANDARMA EKİBİ ÖĞRENCİ OLDU

Jandarma ekipleri de şüphelinin dikkatini çekmemek için çevrede öğrenci gibi dolaşmaya başladı. Şüpheliyi bir ay boyunca ellerinde kitap ve defterlerle izleyen ekiplerin çalışmasının ardından operasyon kararı alındı. R.B düzenlenen baskınla gözaltına alındı.

FARKLI TÜRDE UYUŞTURUCU

Şüphelinin uyuşturucu deposu olarak kullandığı evde yapılan aramalarda, evin neredeyse her yerinden uyuşturucu bulundu. Baskında 9 kilo skunk (Hibrit esrar) 2 buçuk kilo metamfetamin (METH), 320 gram gram toz esrar, çok sayıda uyuşturucu hap, 4 hassas terazi, 3 silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Öğrencilere uyuşturucu sattığı öne sürülen R.B., Jandarma karakolundaki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.