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Öğretmen Büşra Çerşil kaza kurbanı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öğretmen Büşra Çerşil (26) yaşamını yitirdi.

13:32 -
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Denizli’nin Merkezefendi ilçesinden, Aydın yönüne giden Büşra Çerşil, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen Büşra Çerşil’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

(FOTO: DHA)

Bir özel okulda öğretmen olan Çerşil’in cansız bedeni ters dönen otomobilden itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Çerşil’in cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. (DHA)

aydın Denizli kaza Pamukkale Üniversitesi Sağlık
Son güncelleme: 13:44 31.05.2020
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