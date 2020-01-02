Öğretmene saldıran kadının ‘cezai ehliyeti’ yokmuş!

Beşiktaş’ta öğretmen Şuheda Nur Eriş’e saldırarak darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan Berrak Karaoğlu, hakim karşısına çıktı.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya müşteki Şuheda Nur Eriş’i, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da avukatlarından olan Mustafa Doğan İnal’ın da arasında bulunduğu 28 avukat temsil etti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) de davaya katılma talebinde bulundu.

‘CEZAİ EHLİYETİ YOK’

Mahkeme hakimi, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin mahkemeye gönderdiği raporu okudu. Raporda, sanığın değişik tarihlerde 5 kez yatarak tedavi gördüğü ve bipolar şizoaffektif bozukluk olduğu, olay anında eylemin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığı ve cezai sorumluluğunun olmadığının oy birliği ile alındığı kaydedildi.

“İÇ POLİTİKA MALZEMESİ YAPILDI”

Duruşmada ifade veren Karaoğlu olay günü resim sergisinden gayet keyifli ve alkollü çıkmıştım. Sokağa bağırarak girdim. Olay anını hatırlamıyorum. Hiç kimsenin yaşayışına karşı şiddet göstermem mümkün değil. Mağdur şahsın başörtülü olması tesadüftür. Basit yaralamadan beraatıma Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan da davanın düşürülmesine karar verilmesini talep ediyorum. Bu olay iç politika malzemesi yapıldı. Basit yaralama suçundan beraatime, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan da davanın düşürülmesine karar verilmesini talep ediyorum” dedi.

‘GÖRÜNÜŞÜM İTİBARİYLE SOKAKTA YÜRÜRKEN TACİZE UĞRUYORUM’

Müşteki Şüheda Nur Eriş, “Olay tarihinde evime gidiyordum. Sanık beni işaret ederek yanıma geldi ve beni darp etti. Kulaklığım olduğu için ve müzik dinlediğimden dolayı ne dediğini duyamadım. ‘Ne yapıyorsun’ diye sorduğumda, ‘birşey yapmıyorum, ne oldu?’ dedi. Sonra arkamdan gelen bir beyefendi olaya müdahale etti. Ancak sanık onu da darp etti. Beyefendi onu durdurmaya çalışırken de, ‘ kadına şiddet var, üzerime yürüyorlar’ şeklinde bağırarak olayı provoke etti. Ben görünüşüm itibariyle sokakta yürürken gerek imalar, gerekse sözlü tacizlere çok maruz kalıyorum ancak bu tarz ilk defa başıma geldi. Şikayetçiyim” diye konuştu.

AVUKAT İNAL: SANIK, POLİTİK SAVUNMA YAPIYOR

Avukat Mustafa Doğan İnal, “Sanık savunmalarında ve olayın ve olayın gerçekleştiği anda, mahkeme huzurunda yapmış olduğu savunmasında politik savunmaları olan gayet düzgün, öngörülü savunmalar yaptı. Bizim görüşümüz gelen raporun doğru olmadığı yönündedir. Adli Tıp Kurumu’ndan rapor aldırılmasını talep ediyoruz.”

‘SÖZLÜ BEYANI YOK’

Sanık avukatı ise, müvekkilinin müştekiye karşı sözlü bir beyanının olmadığını, darp olayını zaten kabul ettiklerini ancak halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu oluşturacak bir eylemin söz konusu olmadığını savunarak, müvekkilinin hastalığı da dikkate alınarak tahliyesine karar verilmesini talep etti.

TUTUKLULUK DEVAM

Mahkeme, KADEM’in suçtan doğrudan zarar görmediği gerekçesiyle katılma talebini reddetti. Sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığının araştırılması için önceki raporlarla birlikte Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 31 Ocak’a ertelendi.

4 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Beşiktaş’ta başörtülü öğretmene saldıran Berrak Karaoğlu’nun hazırlanan iddianamede ‘Basit yaralama’ ve ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis isteniyor.