Ogün Samast’ın durumu ne olacak?

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 2007 yılında Şişli Osmanbey'de Ogün Samast tarafından silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü.

Cinayetin ardından hakkında dava açılan Samast yapılan yargılama sonrasında olay anında 17 yaşında olduğu için 22 yıl 10 ay hapis cezası almıştı. Samast'ın infaz kanununa göre suçun üçte ikisine denk gelen 14 yıl 2 ay cezaevinde yatması gerekiyordu.

Ancak 13 yıl 8 aydır cezaevinde olan Samast'ın infaz kanununda sonradan yapılan değişikliklerle tahliyesi gündeme geldi. Ancak Ogün Samast’ın iki yıl önce kaldığı Kandıra Cezaevinde gardiyanlara saldırdığı için hakkında dava açıldı.

Gardiyanlara bıçakla saldırdığı iddia edilen Samast bu davadan da 4.5 yıl hapis cezası aldı. Kararla birlikte tutuklanan Samast’ın Dink davasında tahliye olsa bile hapisten çıkmasının yolu kapandı.

“TAHLİYE OLMASINI GEREKTİRECEK BİR DURUM YOK”

Samast’ın hukuki durumunu değerlendiren Dink davası avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu şöyle konuştu:

* Yapılan infaz yasası değişikliğinde ‘adam öldürme’ suçu kapsamın dışında bırakılmıştır. Samast’ın zaten 14 yıl 2 ay 8 gün yatması gerekiyor. Avukatının 6 Ağustos tarihinde, ‘tahliye olması gerekir’ gibi bir açıklaması var ama bunu neye dayandırıyor bilmiyorum. Samast 13 yıl 7 ay gibi bir süredir cezaevinde yatıyor. Henüz tahliye olmasını gerektirecek bir durum yok.

“ALDIĞI CEZA İNFAZINI ETKİLEYEBİLİR”

Samast’ın zaten gardiyanlara saldırması sonucu hakkında açılan davadan 4,5 yıl hapis cezası aldığını ve kararla birlikte hakkında tutuklama kararı verildiğini anlatan Bakırcıoğlu, “Eğer bu ceza onanırsa Dink davasındaki infazını etkileyebilir. Eğer etkilerse aldığı 22 yıl 10 aylık hapis cezasının hepsini de yatabilir” ifadesini kullandı.