Oksijen tükenmesi sonucu Konya’da 8 hasta öldü mü?

İYİ Parti Milletvekili Fahrettin Yokuş, Konya'daki ölümlerle ilgili TBMM Başkanlığı'na sunduğu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından cevaplandırılmasını istediği önergede şu soruları yöneltti:

“Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 19 Temmuz gecesi yaşanan ve oksijenin tükenmesi neticesinde servislerde ve yoğun bakımlarda yatmakta olan 8 coronavirüs hastasının öldüğü iddiaları üzerine savcılık soruşturma başlattı. Konya İl Sağlık Müdürlüğü açıklamasında oksijenin tükendiği kabul edilmiş, gece yarısı Ankara'daki firmadan acil oksijen istendiği, ancak aracın yolda arızalandığı, çevre hastanelerden oksijen tüpü taşındığı ve sonuç olarak ‘İlgili tarihte alınan tedbirlerle oksijen sisteminde hiçbir aksaklığa meydan verilmemiştir. İddialar mesnetsizdir' denilmiştir. 19 Temmuz gecesi yaşanan olay İl Sağlık Müdürlüğü'nce bilinmesine rağmen, olaydan 4 ay sonra savcılığın belge istemesi idari bir eksiklik değil midir? Neden Konya İl Sağlık Müdürlüğü olaydan sonra inceleme başlatmamıştır?”

KAMU ZARARI VAR

“Konya Selçuklu'da bulunan eski numune hastane binası ve içindeki malzemeler Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne devredilerek ek hizmet binası olarak hizmet vermeye başladı. Pandemi hastanesine dönüştürülen hastanedeki malzemeler kırılıp sökülerek Milli Emlak'a hurda olarak verildi. Bu konuda İl Sağlık Müdürlüğü hakkında bir soruşturma açtınız mı? Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden, yeni açılan Şehir Hastanesi'ne yüzlerce demirbaş, sarf malzeme ve birçok tıbbi cihazın getirildiği, yüklenici firmanın birçok eksiğine rağmen Şehir Hastanesi'nin hizmete açıldığı bilinmektedir. Şehir Hastaneleri tıbbi teçhizatlarıyla tam teşekküllü teslim edilmelidir. Buna rağmen eksik teslim edilmesi kamu zararıdır. Sorumlular hakkında soruşturma açmak gerekmez mi?”