Okul bahçesine yapılacak trafoya velilerden tepki

Denizli'nin elektrik sağlayıcısı ADM Elektrik Dağıtım şirketi, Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi’nde apartların sayısının artması ile birlikte ihtiyaca yanıt verebilmek için yeni bir trafo yapma kararı aldı. Fakat yer bulamayan şirket gözünü ilçedeki Saadettin Kıbrıslıoğlu İlköğretim Okulu bahçesine dikti. Bu amaçla Pamukkale Belediyesi, Kaymakamlık ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nden izinler alan şirket alanda inşaat çalışmasına başlayınca velilerin tepkisini çekti.

ÇOCUKLARIN OYUN ALANINA TRAFO

Trafo için zeminin hazırlandığı sırada mahalle duruma tepki gösterdi. Okul bahçesine yapılacak trafonun öğrenciler için son derece tehlikeli olduğunu savunan mahalle sakinleri konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor. Eğitim -İş Denizli Şubesi Başkanı Namık Kemal Aydoğan “Başka yer mi bulamadınız? Okul bahçesine trafo yapıldığı nerede görülmüş?” diyerek tepki gösterdi. Trafo için yapılan çalışmanın çocuk oyun gruplarının önünde olduğu gözlendi.

“VİCDANSIZLIK”

Okul bahçesinin zaten çok dar olduğunu savunan Aydoğan, “Öğrenci ve öğretmenlerimizin güvenliğini tehlikeye atan bu uygulamaya derhal son verilmelidir. Okul zaten sınırlı oyun alanına sahip. Bir de buraya trafo yapmak vicdansızlıktır. İmar planlarındaki aksaklıkları, mevzuat boşluklarını okullarımız lehine düzenlemesi gereken kurumlar fırsatçılığa ortak olmuştur” ifadelerini kullandı.