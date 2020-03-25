Okul tatilinin 5 hafta uzatılması yeni bir kriz çıkardı

Okullardaki 18 milyon öğrenci ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim alan engelli 388 bin çocuk zorunlu olarak eve döndü. Çalışan anne- babalar ilk 2 haftalık okul kapatılma sürecini yıllık izinlerinden ya da ücretsiz izin alarak, telafi etmişti.

Şimdi okullar 5 hafta daha kapatılınca yeni bir sorun daha ortaya çıktı. Ailelerinde çocuklara bakacak kimsesi olmayan ya da ebeveynleri yaşlı olduğu için zaten risk grubunda bulunan çocuklara evde kimin bakacağı sorun olacak gibi görünüyor.

18 MİLYON ÖĞRENCİ 50 GÜN EVDE

Anne-babalar çocuklarını evde yalnız bırakıp işe gitseler de bu kez MEB’in “Tatil gibi algılamayın, bu uzaktan eğitim” söylemine rağmen okul öncesindeki 1.1 milyon ve ilkokulda okuyan 10.6 milyon öğrenciyle birlikte sayıları 12,3 milyona çıkan 4-10 yaş grubu çocukların EBA’ya nasıl gireceği bilinmiyor.

Aileler şimdi en azından anne-babası çalışan çocukların ebeveynlerinden en azından birinin ücretli izinli sayılması için karar alınması bekleniyor.

388 BİN ENGELLİ ÇOCUK NE OLACAK?

Halen 2 bin 700 özel rehabilitasyon merkezinde ücretleri devlet tarafından ödenerek eğitim alan 388 bin engelli çocuğun da eğitimi ve bakımı sorun olacak.

Anne-babaları çalışmasa bile özel bir eğitime ihtiyaçları olan bu çocukların mağdur olmaması için Milli Eğitim Bakanlığından çözüm bulması bekleniyor.

DÜNYA NE YAPIYOR?

Dünyada, 1.5 milyon öğrenci de zorunlu olarak okullar kapatıldığı için evlerine gönderildi.

Çocukların evde yalnız kalmaması için gelişmiş ülkelerden henüz sokağa çıkma yasağı ilan etmemiş olanlar anne-babalardan birini ücretli izne çıkarma yolunu seçti.

Sokağı çıkma yasağı ilan eden ülkeler ise çocukların yalnız kalaması için ailenin ihtiyaçlarını karşılıyor.