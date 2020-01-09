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Okulda dehşet: Memur oyun oynayan öğrenciye demir çubukla vurdu

Zonguldak'ta memur olarak çalıştığı lisede, bilgisayarda oyun oynadığını gördüğü öğrenci T.T.´nin (17) başına demir çubukla vurarak yaralanmasına neden olan Ş.Ö.(34) gözaltına alındı.

18:02 -
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Okulda dehşet: Memur oyun oynayan öğrenciye demir çubukla vurdu

Bir süre fizik öğretmenliği yaptıktan sonra psikolojik sorunları nedeniyle düz memuriyete geçirilen Ş.Ö., kütüphanede bulunan bilgisayarda oyun oynadığını gördüğü öğrenci T.T.´ye tepki gösterdi.

Ş.Ö., çıkan tartışmada öğrencinin başına demir çubukla vurdu. Yaralanan T.T., ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.

Tedavi edilen T.T.´nin sağlık durumunun iyi olduğu 24 saat boyunca müşahede altında tutulacağı öğrenildi.

Ş.Ö. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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Son güncelleme: 18:11 09.01.2020
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