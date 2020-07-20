Okulda tepki çeken görüntüler! Müdür açığa alındı

Buca ilçesindeki Vali Rahmi Bey İlkokulu’nun velileri, 15 Temmuz'u 16'sına bağlayan gece istedikleri öğretmenlerin sınıflarına çocuklarını yerleştirebilmek için sıraya girdi.

Saat 11.00 sıralarında başlayan bekleyiş, saat 23.00’e kadar sürdü. Sıranın karışmaması için kendi aralarında liste hazırlayan veliler, istedikleri öğretmenin sınıf kontenjanı dolmadan yer kapmaya çalıştı.

TARTIŞMAYA POLİS MÜDAHALE ETTİ

Öte yandan okul bahçesinde sandalyeleriyle nöbet tutan bazı velilerin arasında çıkan tartışma, diğerleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Çıkan tartışmaya ihbar üzerine gelen polis ekipleri müdahale etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Okul bahçesinde adeta kamp kuran, corona virüsü tedbirlerine de uymayarak sosyal mesafeyi hiçe sayan yüzlerce velinin davranışı, şaşkınlığa sebep olurken, Buca Kaymakamlığı o görüntülerle ilgili soruşturma başlattı.

OKUL MÜDÜRÜ AÇIĞA ALINDI

Soruşturma kapsamında, okul müdürü Mehmet Y.'nin, soruşturma bitinceye kadar tedbir amaçlı olarak açığa alındığı belirtildi. (DHA)

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