Okullar corona virüsü gölgesinde açıldı! Veliler ilk günü SÖZCÜ’ye değerlendirdi

Halil ATAŞ / Bursa Kemal ATLAN / Eskişehir Evren DEMİRDAŞ

Corona virüsü tedbirleri kapsamında 2020-2021 yılının ilk yüz yüze eğitimi başladı. Anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için ilk ders zili çaldı. Artan pandemi vakaları nedeniyle tedirgin olan öğrenci velileri okulun ilk gününü SÖZCÜ'ye değerlendirdi.



ENDİŞYELİM AMA GÖNDERMEK ZORUNDAYIM

Bursa’da yaşayan bir çocuk annesi Gülay Yüksek, çocuğunun eğitimden geri kalmaması için okula göndermek durumunda olduğunu ancak endişeli olduğunu ifade ederek, “Oğlum astım hastası, sınıfta maskesini çıkaracak, birbirlerinin kalemini alacak. Gönderme taraftarı değilim. Ancak eğitiminden geri kalacak. Ne diyeyim hakkımızda hayırlısı olsun” dedi.

ÇOK KARARSIZ ALDIM

Bursalı bir başka veli Nejdet Ateş, her anne-baba gibi pandemiden dolayı endişe duyduğunu belirterek, “Okulların açılması yönünde açıkçası kararsız kaldım. Öğretmenlerimize elbette güveniyorum fakat çocukların kendisini koruyabileceğinden emin değilim. Çocuk sonuçta dikkat etmeyecektir” diye konuştu. Pandemi dönemi geçtikten sonra okulların açılması gereğini söyleyen Engin Yılmaz da endişeli olduğunu ancak çocuğunun eğitimden geri kalmaması için getirmek zorunda kaldığını söyledi.

SALGIN AZALMADAN GÖNDERMEYECEĞİM

Antalya'da yaşayan Kenan Kuş, salgının artması sonrası çocuklarını okula göndermeme kararı aldıklarını belirterek, şöyle konuştu: Şu anda evde internet üzerinden derslerini takip ediyor. Bizler veli olarak yüz yüze eğitimi isteriz. Fakat salgın nedeniyle çocuğumu riske atmak istemiyorum. İnternet üzerinden eğitim çok zayıf lakin şu an için yapılabilecek bir şey yok. İleride salgının hafiflerse yüz yüze eğitime tekrar göndereceğim.

ALINAN ÖNLEMLERİN YETERLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

Eskişehir'de yaşayan 32 yaşındaki tek çocuk babası Hakan Gündoğan çocuğunu anaokuluna gönderen velilerden biri… Çocuğu Eslem’in geçen yıl da anaokuluna gittiğini ifade eden baba Gündoğan, alınan önlemleri yeterli bulduğunu belirterek, şunları söyledi: Okulun içine, bahçesine görevli haricinde kimsenin alınmayacak olması güzel bir uygulama. Çocuğumu okula bırakırken girişte ateşi ölçüldü. Ateşi yüksek olan çocuklar okula alınmayacak. Okulda ve sınıflarda da yeterli hijyen kurallarına uyulacağını düşünüyorum.

VELİLER KURALA UYMUYOR

Elazığlı öğrenci velisi Ahmet Öztürk, yoğun uyarılara rağmen velilerin okul bahçesine girmeye, bahçede oturmaya devam ettiğini belirterek, tepki gösterdi: Eğer bu şekilde devam ederse çocuğumu okula göndermem. Bugün ilk ve son kez getirdim bir daha da yüz yüze eğitime göndermem. Şu an çok tedirginim. Çocuğum birazdan teneffüse çıkacak, okul bahçesinde insanlar geziyor. Buradaki durumu Milli Eğitim Müdürlüğüne şikayet etmeyi düşünüyorum. Sosyal mesafe kurallarına uyulmuyor.

YENİ UYGULAMA NASIL OLACAK?

Bugün itibariyle anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri sınıflarına girdi. Okul öncesi eğitimde ilk hafta 1 gün 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati uyum eğitimi verilecek. İlkokul 1. sınıf öğrencileri de ilk hafta 30'ar dakikalık ders saati eğitim görecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni eğitim-öğretim dönemi ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı: İlkokul birinci sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında bir gün, daha sonraki haftalarda ise haftada iki gün olacak şekilde okullarımızda olacak. 21 Eylül’den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim-öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz.