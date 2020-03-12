Okullar kaç gün tatil edildi? Uzaktan eğitim nedir?

Okulların tatil edildiği son dakika açıklamasıyla Cumhurbaşkanlığı basın sözcüsü İbrahim Kalın tarafından paylaşıldı. Hem velilerin hem de öğrencilerin merakla beklediği tatil kararıyla ilgili detaylar da verildi. Yapılan açıklamaya göre okulların 16 Mart tarihinden itibaren bir hafta tatil olacağı bildirildi. 23 Mart’tan itibaren ise öğrenciler uzaktan eğitim şeklinde eğitime devam edecek.

OKULLAR KAÇ GÜN TATİL EDİLDİ?

Corona virüsü önlemleri kapsamında okulların tatil edildiği açıklandı. Ara tatil öne alındı. İlkokul, ortaokul ve liseler 16 Mart’tan itibaren bir hafta tatil edildi. 23 Mart tarihi itibariyle uzaktan eğitim yöntemiyle ve televizyon kanalından eğitimlerine devam edeceklerdir.

UZAKTAN EĞİTİM NEDİR?

Uzaktan Eğitim ; zamandan ve mekandan tamamen bağımsız bir şekilde öğrencinin okula gitme zorunluluğu olmaksızın mevcut var olan bilgisayar teknolojileri veya televizyon vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü, sesli olarak derslerin işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar izleyebileceği ve görüntüleyebileceği, günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında geçtiği akılcı, çağdaş, yenilikçi bir eğitim sistemidir.

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ BAKAN SELÇUK TARAFINDAN AÇIKLANACAK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların tatil edilmesinin ardından öğrencilerin alacağı ‘Uzaktan Eğitim’ süreciyle ilgili açıklamalarda bulunacak. Açıklama sosyal medya hesaplarından canlı izlenebilecek.

Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, küresel ölçekte etkili olan “yeni tip korona virüs”e karşı eğitim alanındaki tedbirlere ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin detayları birazdan açıklayacak. #CanlıYayın‘ı sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. 20:30 pic.twitter.com/27WvAIJSA6 — MEB (@tcmeb) March 12, 2020

5 saat süren toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın şu ifadeleri kullandı:

* Cumhurbaşkanlığımızın başkanlığında bir dizi karar alındı. İlkokul, ortaokul ve liseler 16 Mart tarihinden itibaren bir hafta tatil edilecek.

* 23 Mart tarihi itibariyle uzaktan eğitim yöntemiyle ve televizyon kanalından eğitimlerine devam edeceklerdir.

* Üniversiteler de 16 Mart'tan itibaren 3 hafta tatil edildi.

* Spor müsabakaları Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak.

* Kamu personellerin yurt dışına çıkışları izne tabi olacak.

* Vatandaşların da yurt dışı ziyaretlerini bir müddet ertelemeleri önerilmektedir.

* Yurt dışından gelen vatandaşlarımızın da kendilerini 14 gün tecrit etmeleri önerilmektedir.

* Cumhurbaşkanının yurt dışı ziyaretleri ertelendi.

* Üniversitelerde idari personelin izni YÖK tarafından karara bağlanacak. Okullardaki öğretmenlerin iznine ilişkin de Milli Eğitim Bakanlığımız bir açıklama yapacak.

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