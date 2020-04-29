2019-2020 eğitim yılının ikinci dönemi corona virüsü salgının nedeniyle 23 Mart’tan bu yana EBA TV üzerinden uzaktan eğitimle devam ediyor.

Daha önce okulların açılış tarihi olarak 30 Nisan belirlenmişti. Ancak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu tarihin Bilim Kurulu tavsiyeleri ve mevcut koşullar göz önünde bulundurularak uzatılabileceğine işaret etmişti.

Milyonlarca öğrenci ve velinin aklındaki soru ise ‘okullar ne zaman açılacak?’

Bugün saat 10:30’da kameraların karşısına geçmesi beklenen Bakan Selçuk bu soruya yanıt vererek, okulların için belirlenen yeni takvimi açıklayacak.

“HER TARİH İÇİN SENARYOMUZ HAZIR”

Bakan Ziya Selçuk, sıklıkla karşılaştığı ‘okullar ne zaman açılacak?’ sorusuna 22 Nisan’da Twitter hesabından şu yanıtı vermişti:

* Okulların ne zaman açılacağı sorusunu sıklıkla duyuyorum, ancak cevabım yine aynı. Bunun kararı, Bilim Kurulu'nun verilerine bağlı.

* Bu doğrultuda belirlenecek her tarih için senaryomuz hazır. O zaman kadar uzaktan eğitimde çeşitlilik ve kaliteyi artırmak için çalışacağız.