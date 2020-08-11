Okullar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?

Okulların açılmasına yönelik son dakika açıklama MEB tarafından geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme sürecinin nihai aşamada olduğunu belirterek Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak kararın en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu. Öğrenciler ve veliler ise Bilim Kurulu toplantısının ne zaman yapılacağını ve okulların ne zaman açılacağını merak etti. İşte detaylar…

MEB’TEN OKULLARIN AÇILIŞINA YÖNELİK AÇIKLAMA

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme sürecinin nihai aşamada olduğu kaydedildi. Açıklamada ayrıca Sağlık Bakanlığı Koronavirüs (corona virüsü) Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak kararın en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Corona virüsündeki son verilerin paylaşıldığı, yeni kararların duyurulduğu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca öncülüğündeki Bilim Kurulu toplantısı yarın (12 Ağustos) öğlen saatlerinde yapılacak. Toplantı sonrası Bakan Koca açıklamalarda bulunacak.