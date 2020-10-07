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Okullar ne zaman açılacak? Hangi sınıflar okula gidecek?

Okullarda yüz yüze eğitim 1'inci sınıfların ardından 12 Ekim’de 2, 3, 4'üncü sınıflar ile 8'inci ve 12'nci sınıflar için de başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm ilkokulların 12 Ekim'de açılacağını duyurdu.

07:59 -
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Okullar ne zaman açılacak? Hangi sınıflar okula gidecek?

Geçtiğimiz haftalarda yüz yüze eğitime geçişte vaka sayısının seyrine göre karar verileceğini duyuran Ziya Selçuk, dün düzenlenen basın toplantısında okullara dönecek olan sınıflar ve tedbirler hakkında bilgi verdi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasından satır başları şöyle:

– Okullarımızda yüz yüze eğitime aşamalı olarak geçiyoruz. İkinci aşamaya geçmeye hazırız. 2-3-4-8 ve 12. sınıflarımız da yüz yüze eğitime başlayacak.

– 12 Ekim'de yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda olacaklar. Çocuklarımızın okulda kalış süresi kısaltılacak.

 

İSTEYEN VELİ GÖNDERİR İSTEYEN GÖNDERMEZ

– Teknik ayrıntıları bu hafta içerisinde sizlerle paylaşacağız. Daha önce veli rızası önemli demiştik. Yine istemeyen velilerimiz çocuklarını okula göndermeyecek. Okullarda yoklama alınmayacak. Devamsızlık sorun olmayacak. Velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitime devam edecek.

– Köy okullarında da yüz yüze eğitim başlıyor. İlk ve orta okul kademeleri açılıyor. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun görüşlerine göre bazı okulların açılmaması ve kapatılması söz konusu olacak.

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