Okullar ne zaman açılacak? Okullar yazın mı devam edecek?

Yükseköğretim Kurulu Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Bu gelişmeyle öğrenciler ve öğretmenleri yakından ilgilendiren kararlar paylaşıldı. Alınan kararlar ile eğitim ve öğretim faaliyetleri yaz tatilinde de devam edecek. İşte ayrıntılar…

OKULLAR YAZIN AÇIK OLACAK MI?

Yükseköğretim Kurulu Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanuna göre, öğretim faaliyetinin 2 haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde, uygulanacak telafi programlarının ders yılı içinde tamamlanamadığı durumlarda eğitim yaz tatilinde yapılacak.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: TBMM’de kabul edilen “Telafi eğitimi düzenlemesi” kısmi ve hızlandırılmış bir “telafi” sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz.

MEB ÖĞRETMENLERİN İZİNLERİNİ KISITLAYABİLECEK

Öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız 2 ay izinli olacak ancak bu 2 aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarında yönetmelikte saptanacak meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlü olacaklar.

İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle eğitim öğretim faaliyetinin 2 haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde uygulanacak telafi programlarının ders yılı içinde tamamlanamadığı durumlarda, yaz tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin izinleri kısaltılabilecek. Bu durumda öğretmenlerin izinleri bir aydan az olamayacak. (İHA)

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