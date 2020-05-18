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Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılış tarihi belli mu?

Okulların açılışı ile ilgili son dakika açıklamaları geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında eğitim öğretim sürecine ilişkin milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği açıklamayı yaptı. Gündemdeki en önemli konulardan 'Okullar ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtını ve açıklamaları sayfamızdan takip edebilirsiniz. İşte 2020 okulların açılış tarihi...

20:49 -
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Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılış tarihi belli mu?

Corona virüsü sagını nedeniyle eğitim uzaktan devam ediyor. Öğrenciler sınavlara uzaktan eğitimle hazırlanırken bir yandan da okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Okulların açılış tarihine ilişkin son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Peki okullar ne zaman açılacak? Okullar Haziran’da açılacak mı?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milyonlarca öğrenci ve aileleri ile eğitimcilerin merakla beklediği açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, 13 Mart'ta kapanan okulların bu yıl fiili olarak eğitim-öğretim dönemine tekrar açılmayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır.

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