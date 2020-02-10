Okullar tatil mi? 10 Şubat’ta kar tatili ilan edilen iller…

Hava muhalefeti bazı illerde eğitime engel olabiliyor. Kar yağışı sebebiyle Türkiye’nin birçok ilinde ve ilçesinde okullar tatil edildi. İşte yurdu etkisi altına alan kar yağışı sebebiyle 10 Şubat tarihinde kar tatili olan iller…

10 ŞUBAT’TA HANGİ ŞEHİRLERDE OKULLAR TATİL?

Amasya, Tokat, Sakarya’nın 3 ilçesi, Van, Artvin, Giresun, Ordu, Şırnak, Bitlis, Batman, Zonguldak, Düzce, Karabük, Rize ve Trabzon'da yoğun kar yağışı nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü okullar tatil edildi

ARTVİN

Artvin il genelinde etkili olan kar yağışı okullara tatili beraberinde getirdi. Artvin Valiliğinden yapılan duyuruda “Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde (ilçeler dahil) 10 Şubat 2020 Pazartesi günü, ilk ve orta dereceli okullarda, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

ŞIRNAK

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Şırnak merkez, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, “Devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve meteorolojik verilere göre devamında oluşacak buzlanma nedeniyle 10 Şubat’ta Şırnak merkez, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilmesi uygun görülmüş ve okullar tatil edilmiştir. Aynı gün kamu kurumlarımızda çalışmakta olan hamile ve engelli personeller de idari izinli sayılacaktır” denildi.

KARABÜK

Karabük ve ilçelerinde, 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle gece yaşanacak don olayı sonrası yarın okullarda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi. Karabük Valisi Fuat Gürel, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları ve yaşanacak don olayı nedeniyle merkez ve ilçelerdeki tüm okullarda eğitim ve öğretime yarın (10 Şubat Pazartesi) bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, “Kamuda görev yapmakta olan hamile ve engelli çalışanlar da idari izinli sayılacaklardır” denildi.

DÜZCE

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı sonrasında ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 10 Şubat 2020 Pazartesi günü Düzce il genelinde okullarımızda eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır” denildi. Vali Dr. Zülkif Dağlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimizin tatil boyunca, karın tadını çıkarmalarını, hastalanmamaya dikkat etmelerini, kitap okumalarını, ders tekrarı ve ödevlerini ihmal etmemelerini ve sokak hayvanları için duyarlı olmalarını temenni ediyorum” dedi.

RİZE

Rize Valisi Kemal Çeber, sosyal medyadan öğrencilerin kar tatili taleplerini geri çevirmeyerek kar nedeniyle okulların iki gün tatil edildiğini duyurdu. Giresun ve Ordu’da da eğitime bir gün ara verildi.

GİRESUN

Giresun'da 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında toplanan kurulun kararına göre, Alucra ve Çamoluk dışındaki okullarda okul öncesi, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi. Görele ilçesinde ise okullar 2 gün tatil edildi.

BİTLİS’İN ÜÇ İLÇESİ

Bitlis’in Tatvan, Ahlat ve Hizan ilçelerinde yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartları sebebiyle tüm okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

BATMAN SASON

Batman’ın Sason ilçesinde yoğun yağan kar yağışı nedeni ile okullar yarın tatil edildi.

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, devam eden kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda 10 Şubat günü eğitime ara verildiğini söyledi. Kaymakam Özadalı, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağını kaydetti.