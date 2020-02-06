Okullar tatil mi? Kar ve rüzgar okulları tatil etti… 6 Şubat kar tatili olan iller!

Türkiye yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına girdi ve fırtına da bu noktada eşlik ediyor. Hava muhalefeti bazı ilçelerde okulların tatil olmasına neden oldu. İşte tatil olan iller…

6 ŞUBAT’TA HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Manisa-Demirci

Manisa'nın Demirci ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Demirci ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Demirci Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı dolayısıyla eğitime 1 gün ara verildi. Demirci ilçe genelinde ilk ve orta lise dereceli okullarımızda eğitim-öğretim gören öğrencilerimiz için 6 Şubat 2020 Perşembe günü eğitime 1 gün ara verilmiştir” denildi.

Kayseri-Talas

Kayseri’de şiddetli rüzgar nedeniyle Talas ilçesinde eğitime bir gün ara verildi. Kayseri’de dün geceden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir çok evin çatısı uçtu. Sabah saatlerine kadar etkili olan şiddetli rüzgar sonucunda çatılarda kopan parçalar park halindeki araçlara büyük zarar verdi. Özellikle Talas ilçesinde etkisini hissettiren şiddetli rüzgar nedeniyle Talas ilçesinde öğrencilerin can güvenliği nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

DÜN TATİL İLAN EDİLEN İLLER

Tunceli – Ovacık ve Nazımiye

Tunceli’de yoğun kar yağışı nedeniyle ilçelerden Ovacık’ta 2, Nazımiye’de ise 1 gün okulların tatil edildiği bildirildi.

Meteoroloji’nin uyardığı kar yağışı Tunceli’de etkisini sürdürüyor. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Ovacık İlçesindeki tüm okullar 2, Nazımiye İlçesinde ise 1 gün süreyle tatil edildi. Yağışları bölge genelinde hafta sonuna kadar belirli aralıklarla süreceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Ağrı

Ağrı'da iki gün boyunca aralıksız devam eden kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, eğitime bir gün süre ile ara verildiği bildirildi. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, “Köy yollarımızda görülen aşırı buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Valiliğimiz tarafından Ağrı merkeze bağlı taşıma kapsamındaki köy okullarında eğitim ve öğretim gören öğrencilerimiz için 06.02.2020 Perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. İl merkezindeki okullarımızda eğitim ve öğretime ara verilmemiştir” ifadelerine yer verildi.