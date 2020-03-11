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Okullar tatil olacak mı? Corona virüsü sebebiyle MEB tatil açıklaması yaptı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Corona virüsü salgını kapsamında okulların tatil edilip edilmeyeceğiyle ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüşeceğini açıklamasının ardından vatandaşlarda büyük bir merak oluştu. Ardından Selçuk; "Okulların tatil takvimiyle ilgili resmî kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum" dedi. İşte okul tatili açıklamaları...

08:24 -
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Okullar tatil olacak mı? Corona virüsü sebebiyle MEB tatil açıklaması yaptı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; “Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Bugün akşam saatlerinde Corona virüsü şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı” açıklaması yaptı. Ardından öğrenciler ve veliler okulların tatil ilan edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı. Bakan Koca gazetecilere yaptığı açıklamada, okulların tatil edilip edilmemesi ile ilgili Milli Eğitim Bakanı ile görüşüleceğini belirtmişti. Okul tatili hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu.

OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Bakan Selçuk okul tatili ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir.

* Okulların tatil takvimiyle ilgili resmî kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum.

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Son güncelleme: 08:42 11.03.2020
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