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Okullarda yoklama alınacak mı? Bakan’dan devamsızlık açıklaması…

Okullarda yüz yüze eğitime geçen sınıflarda eğitim gören öğrenciler ve veliler için devamsızlık konusu önem taşıyor. Bakan yaptığı açıklamada "İstemeyen velilerimiz çocuklarını okula göndermeyecek. Okullarda yoklama alınmayacak. Devamsızlık sorun olmayacak." diyerek konuya açıklık getirdi.

12:12 -
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Okullarda yoklama alınacak mı? Bakan’dan devamsızlık açıklaması…

Okullarda yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçildi. 2-3-4-8 ve 12. sınıflarımız da yüz yüze eğitime başlayacak. Okullarda verilen eğitimde veli rızası öncelik taşıyacak.

“DEVAMSIZLIK SORUN OLMAYACAK”

Bakan Ziya Selçuk’un konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde; Teknik ayrıntıları bu hafta içerisinde sizlerle paylaşacağız. Daha önce veli rızası önemli demiştik. Yine istemeyen velilerimiz çocuklarını okula göndermeyecek. Okullarda yoklama alınmayacak. Devamsızlık sorun olmayacak. Velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitime devam edecek.

HAFTANIN İKİ GÜNÜ OKULA GİDİLECEK

12 Ekim'de yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda olacaklar. Çocuklarımızın okulda kalış süresi kısaltılacak.

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