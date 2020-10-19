Okulun önünde çocuklarını bekleyen veliler sosyal mesafeyi hiçe saydı

Bolu'da 50. Yıl İlköğretim Okulu'nun önünde bir velinin cep telefonu kamerasına ‘corona virüse davetiye çıkaran' görüntüler yansıdı. Okul çıkışında kalabalıklar halinde bekleyen velilerin sosyal mesafeyi hiçe saydıkları ve öğrencilerin de velilerin arasından geçmek zorunda kaldığı görüldü.

“VELİLERE SÜRTÜNE SÜRTÜNE GEÇİYOR KÜÇÜCÜK ÇOCUKLAR”

Görüntüleri çeken Gülyüz Ayaz isimli veli, çocuğunun ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, şunları söyledi;

*1'inci sınıflar 4 haftadır okula gidiyorlar. Belli bir mesafeye kadar okulun bahçesine şerit konulup belirli aralıklarla veya öğrencilerin sıra sıra alınması gerekir. Mesela ara sınıflar 10 dakika önce çıkıyor ama 10 tane şube var. Yani 10-10 20 tane şube…

*1'inci, 2'nci sınıflar arka arkaya çıkıyor. Tek bir kapı kullanılıyor. Çocukları göremiyoruz. Güvenlik görevlisi, eleman yok ama bir sürü öğretmen var. Müdür durabilir başlarında, öğretmen durabilir başlarında.

*Kimse iş edinip de başlarında durmamak için o kadar veliyi orada üst üste yığıyorlar. Ve öğrenciler oradan velilere sürtüne sürtüne geçiyor küçücük çocuklar.

“ŞU ANA KADAR HERHANGİ BİR ÖNLEM ALINMADI”

Durumu okul müdürüne ve yetkililerine bildirdiklerini ifade eden Ayaz, yetkililerden, ‘yapacağız, halledeceğiz, düşünüyoruz' şeklinde yanıt aldıklarını ancak şu ana kadar herhangi bir önlem alınmadığını dile getirdi.