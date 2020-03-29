Okurlarımızdan özür dileriz: Büyük buluşma ertelendi

Soruşturmacı televizyon gazetecisi Uğur Dündar, usta sanatçı Müjdat Gezen ve Türkiye'nin en çok okunan yazarı Yılmaz Özdil, Gökmen Ulu moderatörlüğünde dün gece sozcu.com.tr ve Sözcü'nün sosyal medya platformlarında tarihi bir programa imza attı. Okuyucularımız tarafından büyük ilgi gören program, yüzbinlerce kişi tarafından takip edildi.

Türkiye'nin içinde bulunduğu corona virüsü gündeminde, bazı teknik aksaklıklar yüzünden bu programımız ilan edilen saatte yayınlanamamıştır. Karantina kurallarına harfiyen uymak için personelimizin evden çalıştığı ve milyonların evde oturduğu dönemde, internet üzerinden böylesine önemli bir programı hayata geçirirken bir takım sorunlarla karşılaştığımızı belirtmek isteriz.

Yine de 3 ayrı bölümde 1.5 milyon izlenme rakamına ulaşan programımızı, benzer teknik sorunların yaşanmaması için, gerekli önlemleri aldıktan sonra önümüzdeki hafta içinde gerçekleştireceğimizi duyurur, yaşanan gecikme ve erteleme yüzünden, siz değerli okuyucularımızdan özür dileriz.

İşte izlenme rekorları kıran ilk bölüm;