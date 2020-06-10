Ülkü Ocakları teşkilatları içerisindeki aktif vazifeler alan Olcay Kılavuz iki yıldan bu yana mecliste milletvekili olarak yer alıyor. Peki Olcay Kılavuz kimdir? Olcay Kılavuz nereli?

OLCAY KILAVUZ KİMDİR?

18 Ekim 1985 Niğde ilinin Çiftlik ilçesinin Azatlı kasabasında doğdu.

İlk ve orta öğretimini Niğde'de tamamladı. Faik Şahenk Anadolu Teknik Lisesi'nden mezuniyetinin ardından Niğde Meslek Yüksek Okulu İnşaat bölümünden mezun oldu. Niğde Üniversitesi BESYO Spor Yöneticiliği bölümünde de 2015 yılında mezun olmuştur ve Spor Bilimleri alanında Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamladı.

Ülkü Ocakları teşkilatları içerisinde aktif vazifelerinden sonra 2006-2010 yılları arasında Niğde Ülkü Ocakları Başkanlığı yapan Olcay Kılavuz, 2010 yılında Üniversitelerden ve Orta öğretimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2011 yılında Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na atanan Olcay Kılavuz, 10 Mayıs 2012'den itibaren Ülkü Ocakları Genel Başkan vekilliğini yürütmeye başladı. 9 Aralık 2012 itibariyle Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanlığı'na atandı.

Ayrıca Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Olcay Kılavuz Milliyetçi Hareket Partisi’nden 24 Haziran 2018 seçimleri için Mersin’den 1. sıra milletvekili adayı gösterilmiştir.