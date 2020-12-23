‘Öldü’ denilen kaçakçı 12 numaralı sanık oldu

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 27 Haziran 2020'de meydana gelen faciada tekneden 61 cesedin çıkarıldığı kaydedildi. Ancak tekne gölden çıkarılamadığı için vefata ilişkin kesin rakamın halen bilinemediği anlatıldı. Bulunamayan cesetlere “62 numaralı müteveffa” adı verildi.

İddianamede şöyle denildi: “Batan teknenin içerisinde çok sayıda ceset olduğunun tespit edildiği, teknenin henüz gölden çıkarılamadığı göz önüne alındığında tekne içerisinde yer alan cesetlere ulaşılamadığı, bu cesetlere müteveffa kısmında 62 numarası verilerek değinildiği…”

Faciada öldüğü öne sürülen fakat cesedine hala ulaşılamayan tekne sürücüsü Servet Akbaş'ın yaşama ihtimalinin olduğu ifade edildi.

TEKNENİN TESCİLİ YOK

Hakkında yakalama kararı da bulunan Akbaş, 12. sanık olarak iddianameye girdi. Tekneyi kullanan Servet ve Medeni Akbaş'a nitelikli göçmen kaçakçılığı ve bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümüne neden olmaktan dava açıldı. İddianamede Akbaş Ailesi'den Cüneyt, Nihat ve Mehmet Sami'nin kaçakçılık organizasyonuna katıldıkları savunuldu. Düzensiz göçmenlerin tekneye binmeden bekledikleri Çarpanak Adası sakini Osman ve Vedat Yavuzcan'ın şebekenin üyesi olduğu ileri sürüldü. Dört sanığın göçmenleri minibüsle taşıdığı belirlendi. Bu arada, ‘Akbaş' isimli yolcu teknesinin yolcu taşıma kapasitesine ilişkin tescilinin bulunmadığı saptandı.