Öldü sanılıp eve başsağlığı telefonları gelen hasta coronayı yendi

Edirne’de 35 yıldır esnaf olan Cömert, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ndeki tedavi sürecinin yanı sıra öncesi ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.

Cömert, şöyle konuştu:

* Corona virüsü şüphesiyle hastaneye ilk yatan da hastaneden son çıkan da benim. Hastaneye gittimde hemen yatırılmam gerektiği söylenildi. Hastaneye yattıktan sonra tahliller yapıldı.

”80 GÜN HASTANEDE KALDIM”

* İlk corona virüsü testimin sonucu negatif çıktı. Ama herhangi bir iyileşmem yoktu. Ateşim yüksekti ve nefes alma zorluğu çekiyordum. İkinci tahlil yapıldı ve sonuç yine negatif geldi. Ama ben daha da kötü oldum. Üçüncü tahlilde de sonuç pozitif geldi.

* Bu süreçte toplam 6 gün hastanede yattım. 6 günün sonunda başka bölüme sevk ettiler. Meğer yoğun bakıma gitmişim. Oradaki 45 günlük süreci hatırlamıyorum. 37 gün entübe olarak kalmışım, mücadele etmişim. Kullanılmadık hiçbir ilaç kalmamış. Yeni gelen ilaçların hepsi üzerimde denendi.

* En son kök hücre uygulaması yapıldı. Biri Kayseri’den, diğeri Eskişehir’den 2 tane kök hücre geldi. Onlar cevap verdi ve yoğun bakımın ardından normal bölüme geçtim. Orada da 28 gün yattım. Toplam 80 gün hastanede kaldım. Yani ilk yatan, en uzun kalan ve en son çıkan hastalardan bir tanesiyim.



”EVİMİZE BAŞ SAĞLIĞI TELEFONLARI GELMİŞ”

* O zaman süreci içerisinde hakkımızda hep ‘gitti geldi’ diye bir sürü iddialar konuşulmuş. Evimize sık sık baş sağlığı telefonları gelmiş.

* Kardeşim hastaneye gidiyor ve beni görmek istediğini söylüyor. Oradaki birisi de 2 gün önce vefat ettiğimi söylenmiş. Tabii kardeşim de ‘Benim haberim yok nasıl böyle bir şey olur’ diye tepki göstermiş. Sonra kendisini sakinleştirmişler ve doktorun yanına götürmüşler. Doktor durumumun stabil olduğunu ve yaşadığımı söylemiş.

* Şu an çok mutluyum. Bu benim ikinci hayatım. Allah’a çok şükür kurtuldum. Bu olayı hiç kimse hafife almasın. Gerçekten çok zor bir süreç. Hastalığımla ilgili herhangi bir sıkıntım kalmadı. Şu an çok iyiyim.

”VEFAT ETTİĞİNİ DUYUYORDUK”

Cömert’e işletmesinde geçmiş olsun dileğini ileten müşterilerinden Serpil Kuyumcuoğlu ise ”Rahmi Bey ile ilgili bir sürü söylenti çıktı. Vefat ettiğini duyuyorduk. Ama vefat etmediğini öğrendik ve çok mutlu olduk” diye konuştu.