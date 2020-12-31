Öldürdüğü eşinin mezarını ziyaret etmek istedi

Fahrettin Öztürk/SÖZCÜ

İstanbul Bahçelievler'de 22 Aralık 2019'da Cezayir uyruklu tutuklu sanık Hıchem Rached eşi Fatıha Mazouzi'yi, çıkan tartışma sonucu kemerle boğarak öldürmüştü. Polis ekiplerine giderek, “ben herhalde bir şey yaptım” diyerek teslim olduktan sonra evinin adresini polis ekiplerine vererek pişman olduğunu söylemişti. Tutuklanan sanık hakkında ‘kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuklu sanık Hıchem Rached ve avukatı tercüman eşliğinde mahkemeye katıldı.

“ANISININ TEMİZ KALMASINI İSTİYORUM”

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tercüman aracılığıyla savunması alınan tutuklu sanık Rached; “Herkesten özür diliyorum. Olaydan önce aramızda tartışma oldu ve kavga ettik. O sırada ben aşırı derecede sinirlendim. Cinnet geçirme seviyesine kadar geldim. Bir anda bütün dünya karardı ve aklım gitti. Bilincimi kaybettim.

Tartışma bittikten sonra elimde bir kemer vardı. Kendimi bileklerim kesilmiş bir vaziyette gördüm. Onu bile nasıl yaptım hatırlamıyorum. Nasıl öldürdüğümü de bu yüzden hatırlamıyorum. Boğmuş olabilir miyim, ben de hatırlamıyorum. İyice kendime geldiğimde kemeri eşimin boğazında gördüm. Bileklerim kan içindeydi. Kesilmişti. Ancak ben kestiğimi hatırlamıyorum. Bu nedenle anlatacak çok bir şeyim yok. Bir anda olup bitmiş. O gün aramızda, şeref, namus meselesi sebebiyle tartışma oldu. Onun anısının temiz kalmasını istiyorum. Namus meselesi olduğu için onun kirlenmesini istemiyorum” ifadelerini kullandı.

“POLİSE TESLİM OLDU”

Sanık avukatı yaptığı savunmada, “müvekkilim olay anında bilinçli olmadığını ve kendinden geçtiğini belirtti. Bu nedenle kasten öldürme suç unsurları oluşmamıştır. Ayrıca aralarında çıkan tartışma nedeniyle haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerekir. Olaydan sonra ise kaçmamış kendiliğinden polise teslim oldu” diyerek haksız tahrik indirimi istedi.

EŞİNİN MEZARINI ZİYARET ETMEK İSTEDİ

Tutuklu sanık Rached, son savunmasında “ülkenizde böyle bir olayın yaşanmasından çok pişmanım. Mahkemenin kararına saygılıyım” diyerek kastı olmadığını ve eşinin mezarını ziyaret etmek istediğini söyledi. Davayı karara bağlayan mahkeme başkanı sanığı ‘eşi kasten öldürme' suçundan müebbet hapse çarptırdı ve sanığın tutuklu olduğu için ‘eşinin mezarını ziyaret etme' isteğinin mümkün olmadığını söyledi.

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