‘Öldüren torpil’ iddiası yargıya taşındı

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hüdayi Baş, 9 Eylül günü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Baş’ın ölümünün ardından ardından Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre tarafından kendisine mobbing uygulandığı iddiası ortaya atıldı.

Töre’nin, vefat eden Baş'tan usta öğretici sınavında başarılı olanların listesine müdahale ederek değişiklik yapmasını ve kendi belirlediği isimlerin listeye girmesini istediği öne sürüldü. Baş'ın bu değişikliğe itirazının ardından Töre'nin ‘İşine gelmiyorsa, prensiplerine aykırı ise istifa et' dediği iddia edildi.

Bu sözlerin ardından fenalaşarak Töre’nin makam odasından ayrılan Baş, Menteşe Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'na konuyla ilgili şikayet dilekçe yazdıktan sonra hastaneye kaldırıldı ve kısa bir süre sonra vefat etti.

AİLESİ OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMADI

Olayın peşini bırakmayan Baş'ın ailesi Avukat Yaşar Güzeller, Emine Nurdan Anlı ve Rifat Bülent Anlı bugün Muğla Adliyesi'ne giderek, Töre hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hüdayi Baş'ın 25 yaşındaki oğlu Türker Baş SÖZCÜ’YE yaptığı açıklamada, “Ailemizin üç avukatı aracılığı ile hakkın yerini bulması için hukuk yoluna başvurduk. Bundan sonra söz yargıda” diye konuştu.

ÖĞRETMEN BAŞ'A MOBBİNG UYGULANDIĞINI DÜŞÜNÜLÜYOR

Baş Ailesi’nin avukatı Yaşar Güzeller ise Muğla Adliyesi'ne verilen dilekçenin ardından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

* Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hüdayi Baş'ın ölümü için Muğla Milli Eğitim İl Müdürü Pervin Töre hakkında suç duyurusunda bulunduk.

* İl Müdürü Pervin Töre'nin Baş'a bir takım hukuka aykırı işlemler sebebiyle baskı uyguladığı, usta öğreticiliği kazananların listesini değiştirerek, kendi belirlediği listenin yayınlanmasını istediği ve bu sebeple Hüdayi Baş'a mobbing uyguladığı düşünülüyor.

* Konuyla ilgili makamlara suç duyurusunda bulunduk. Bundan sonraki aşama soruşturma aşamasıdır.

BAŞ İSTİFAYA ZORLANDI İDDİASI!

Hüdayi Baş'ın istifaya zorlandığı yönündeki iddialara ilişkin de açıklama yapan Güzeller, Baş'ın ölümüyle ilgili Milli Eğitim İl Müdürü Töre'nin kusuru bulunduğunu düşündüklerini belirterek, şunları kaydetti:

* Uygulamalı kurs açılıyor, burada kazananlar listeleniyor. Bu listenin 28 Ağustos'ta yayınlanması gerekiyor. Liste için İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Hüdayi Baş'ı çağırıyor. Kendi belirlediği listenin yayınlanmasını istiyor, Hüdayi Baş buna karşı çıkıyor.

* İl Milli Eğitim Müdürü Töre, ‘şerefin varsa istifa et' diyor. 28 Ağustos son gün olduğu için kazananlar listesi açıklanıyor. Şube müdürleri Hüdayi Başı'ı arıyor ve listeyi değiştirmesi için baskı yapıyor.

* Hüdayi Baş'ta listeyi değiştirmeyeceğini söylüyor ve durumu genel müdürlüğe bildiriyor, genel müdürün onayı ile de bunu yayınlıyor.

* 31 Ağustos tarihinde de hakkında asaleten müdür ataması gelmesine rağmen bu kendisine tebliğ edilmiyor. Bunu öğrenmek için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gidince de kötü muamele ile karşı karşıya kalıyor ve orada kriz geçirip hastaneye kaldırılıyor.

HASTANEDEYKEN LİSTE DEĞİŞTİRİLDİ

* Hastaneye kaldırılmasına müteakip liste değiştiriliyor. Kazananlar listesi İl Milli Eğitim Müdürü'nün listesi ile değiştiriliyor. Hastaneden çıktıktan sonra İl Milli Eğitim Müdürüne gidip bu durumu sormaya gidiyor ve İl Milli Eğitim Müdürü yine Hüdayi Baş'a kötü davranıyor.

* Daha sonra hakkında soruşturma açılıyor. Soruşturmanın tebliğ edilmesiyle yaşadığı üzüntü sonucu Hüdayi Baş yeniden atak geçirip vefat ediyor. Bu konuda İl Milli Eğitim Müdürünün kusurlu olduğunu düşünerek adliyeye suç duyurusunda bulunduk.

TÖRE: BASKI YAPMADIM HEP DESTEK OLDUM

SÖZCÜ’ye açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ise iddiaları reddedip, psikolojik baskı uygulamak yerine Hüdayi Baş öğretmene her zaman destek olduğunu söyledi.

Töre açıklamasında şunları kaydetti:

* Ortada kaymakamlığa veya bakanlığa verildiği iddia edilen bir dilekçe yok. Hüdayi Baş öğretmeni bu kurumda en çok destekleyenlerden arkasında duranlardan biri bendim.

* Ona çok yardımım dokundu. Başarılı çalışmaları nedeniyle sürekli onore ettim. Hüdayi öğretmeni desteklediğimi Muğla'daki herkes bilir, kurum çalışanları bilir.

* Sadece son zamanlarda CİMER üzerinden gelen hakkında bir şikayet dilekçesi vardı, kurum müdürü olarak bana iletilince şikayet konusunun incelenmesini istedim. Bunu kendisine de söyledim. Bu her öğretmen her memur hakkında olabilecek bir şeydir.

* Ancak asılsız iddialar ve dilekçelerle kurum ve camia yıpratılmak isteniyor. Hüdayi öğretmenimizin ölümü bizleri de çok üzdü, derinden sarstı, başımız sağ olsun” demişti.

Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hüdayi Baş, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından maske üretimindeki çalışmalarından dolayı ölümünden on gün önce başarı belgesi ile ödüllendirilmişti.