Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ölen babasının yanında saatlerce kurtarılmayı bekledi

Bolu'da devrilen traktörün altında kalan Ahmet Yiğit, hayatını kaybederken, oğlu Enes Yiğit yaralandı. Traktörün kabininde sıkışan 12 yaşındaki Enes, ölen babasının yanında saatlerce kurtarılmayı bekledi.

13:39 -
Haberler Gündem
Ölen babasının yanında saatlerce kurtarılmayı bekledi

Kaza, dün Bolu’nun Elmalık köyünde meydana geldi. Ahmet Yiğit öğle saatlerinde oğlu Enes Yiğit’le birlikte traktörlerine binerek ormanlık alana gitti. Baba ve oğlundan uzun süre haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, gece bölgede yaptığı aramada ormanlık alanda devrilmiş bir traktör buldu.

YARALANAN ÇOCUK KABİNE SIKIŞTI

Ekipler, baba Yiğit’in devrilen traktörün altında kalarak öldüğünü, yaralanan oğlu Enes’in ise kabinde sıkıştığını gördü. Durum, itfaiye ve 112 Acil ekiplerine bildirildi. Ölen babasının yanında saatlerce bekleyen Enes Yiğit, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hafif yaralanan 12 yaşındaki çocuk, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Baba Ahmet Yiğit’in cansız bedeni ise itfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılarak aynı hastanenin morguna götürüldü. (DHA)

Abant İzzet Baysal Üniversitesi baba Bolu Çocuk Haber kaza
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more