Ölen babasının yanında saatlerce kurtarılmayı bekledi

Kaza, dün Bolu’nun Elmalık köyünde meydana geldi. Ahmet Yiğit öğle saatlerinde oğlu Enes Yiğit’le birlikte traktörlerine binerek ormanlık alana gitti. Baba ve oğlundan uzun süre haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, gece bölgede yaptığı aramada ormanlık alanda devrilmiş bir traktör buldu.

YARALANAN ÇOCUK KABİNE SIKIŞTI

Ekipler, baba Yiğit’in devrilen traktörün altında kalarak öldüğünü, yaralanan oğlu Enes’in ise kabinde sıkıştığını gördü. Durum, itfaiye ve 112 Acil ekiplerine bildirildi. Ölen babasının yanında saatlerce bekleyen Enes Yiğit, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hafif yaralanan 12 yaşındaki çocuk, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Baba Ahmet Yiğit’in cansız bedeni ise itfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılarak aynı hastanenin morguna götürüldü. (DHA)