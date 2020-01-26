Ölmemesi için çabaladı ancak başaramadı!

Olay, Onikişubat ilçesi Serintepe Mahallesinde meydana geldi. Üngüt Mahallesinde ikamet eden 3 çocuk babası Duran Kılıncer, önceki akşam Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası Serintepe Mahallesindeki annesinin evine geldi.

Duran Kılıncer, bir müddet annesi Perihan Kılıncer ile oturduktan sonra, ‘sen namazını kıl ben yatacağım' diyerek odadan ayrıldı.

Anne Perihan Kılıncer, namazını kıldıktan sonra uyuduğunu sandığı oğlunun yanına giderek üzerini örtmek istedi. Oğlunun iple kendisini astığını gören anne, asılı olduğu ipi keserek yere indirdi. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalelerine rağmen Duran Kılıncer'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kılıncer'in cenazesi, olay yeri incelemenin ardından, Kahramanmaraş Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)