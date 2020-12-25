Ölü keçiyle tehdit edilen muhtar Meclis gündeminde

CHP Antalya Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Rafet Zeybek, İbradı Ürünlü Köyü'nde kaçak avcıların yaptığı hayvan katliamını verdiği soru önergesi ile TBMM'ye taşıdı.

“KAÇAK AVCILARIN KATLİAM VE TEHDİTLERİNE SON VERİLMELİ”

Zeybek, verdiği soru önergesi sonrası şu açıklamalarda bulundu; “Ürünlü Köyü'nde geçtiğimiz yıllarda da yapılan ve halen devam eden katliamlara artık son verilmeli, son olayda katledilen yabani hayvanın üzerine muhtarı tehdit eden bir mesaj bırakılması kabul edilemez bir olaydır.

Hayvan hakları yasası TBMM'de biran önce çıkartılmalıdır. Bölgedeki kaçak avcılar 1 yaşından 7 yaşına kadar koruma altındaki birçok yaban hayvanını öldürdüğü, hatta zevk için köylülerin otlayan büyükbaş hayvanlarını dahi katlettikleri bilgisi mevcuttur. Bu durum karşısında kolluk kuvvetleri ve yargı gerekeni derhal yapmalıdır”

“HAYVAN HAKLARI YASASI DERHAL ÇIKARTILMALI”

“Kaçak avcıların muhtar Yamansoy ve yöre halkını tehdit etme cüretini nereden bulduğunu soran Zeybek; “Bu kaçak avcılarla sonuna kadar mücadele etmek için yasal düzenlemeler TBMM'de zaman kaybedilmeden yapılmalıdır. Doğayıve hayvanları koruyan bilinçli vatandaşlarımızın yanındayız, bu katliama neden olan sorumlular bulunana ve gerekli cezaları alana kadar süreci takipçisi olacağız.” dedi.

CHP Antalya Milletvekili Zeybek, soru önergesinde ayrıca Ürünlü'de sorumluların kim olduğu, bugüne kadar yapılan katliamlarda kaç hayvanın telef olduğu ve suçlulara hangi cezaların verildiğini sordu.

NE OLMUŞTU?

Antalya'nın İbradı ilçesine bağlı Ürünlü köyü muhtarı Nutfullah Murat Yamansoy, kaçak avcılar tarafından tehdit edildi. Kaçak avcılar, avladıkları dağ keçisinin üzerine ‘'Muhtar bu sana son uyarıdır'' yazarak tehdit ettiler.