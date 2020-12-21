Ölü pasaportuyla havalimanında yakalandı

İstanbul Havalimanı Risk Analiz Timi polisleri yurtdışından gelen yolcuların pasaportlarını kontrol ettiği sırada İran uyruklu Rashid Hassanzadeh Sourmanabadi’den şüphelendi.

Yolcunun belgelerini inceleyen ekipler, pasaportun sahte olduğunu tespit etti. Şüpheli tavırlara devam eden yolcunun parmak izini alan polis ekipleri yapılan GBT kontrolünde şüphelinin Türk vatandaşı Rıdvan Bayram olduğu tespit edildi.

EŞİNİ KASTEN ÖLDÜRME, UYUŞTURUCU TİCARETİ…

Rüşvet vererek İran makamlarından aldığı İran pasaportuyla Türkiye’ye giriş yapmak isterken yakayı ele veren Rıdvan Bayram’ın beş suçtan arandığı ortaya çıktı. 40 yaşındaki Türk vatandaşının daha önce birçok kez Türkiye’ye giriş çıkış yaptığı tespit edildi. Soruşturmayı genişleten polis ekipleri Bayram’ın PKK terör örgütü üyeliği, eşini kasten öldürme ve uyuşturucu ticareti suçlarından arandığı da ortaya çıktı. Gözaltına alınan 40 yaşındaki Türk vatandaşı mahkemeye sevk edilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)