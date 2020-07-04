Ölü yunus balığı Kilyos sahiline vurdu!

Sarıyer’de deniz keyfi yapan günübirlikçiler, yunus balığının cansız bedeninin kıyıya vurduğunu görünce şoke oldu. Vatandaşlar, yunusun önceden öldüğünü ve vücudunun çeşitli yerlerinde yara izleri olduğunu belirtti.

“ÖLÜMÜNÜN SEBEBİ İNCELENMELİ”

Yunusu suya geri döndürmeyi düşünen ancak sonradan cansız olduğunu ve yaralarının olduğunu fark eden vatandaşlar, yunusun oradan kaldırılması için yetkili ekiplere haber verdi.

Olay yerinde yunusu ilk fark edenlerden olan Emre İkan, olayın incelenmesi ve yunusun ölümüne neyin sebep olduğunun bulunması gerektiğini ifade etti.

Jandarma ekipleri gelen ihbarlar üzerine olay yerinde incelemelere başladı.