‘Ölüm atlayışı’na bekçili önlem

Antalya’daki dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne kıyısı bulunan varyant falezleri hemen her gün tehlikeli görüntülere sahne oluyor. Kimi zaman intihar etmek ya da sorununa dikkat çekmek isteyenlerin geldiği falezler kimi zaman da sosyal medyada fenomen olmak isteyenlerin akınına uğruyor.

40 metre yükseklikteki falezlere gelen ve çoğunluğunu 20’li yaşlardaki gençlerin oluşturduğu kalabalık bu yükseklikten denize atlıyor.

TEHLİKELİ GÖSTERİ

Falezlerin dip kısmının kayalık olması ve engebeli yapısı nedeniyle anlık bir hata ya da dalgınlıkla sonucu ölümle bitecek bu tehlikeli gösteri vatandaşlar tarafından da cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.

Kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gören videoların bir yenisini çekmek isteyen gençler ise bu ilgi çeken ölüm atlayışını gerçekleştirmek için falezlere tırmanıyor. Yüksekten atlayanlardan birkaçının ölüm tehlikesi geçirmesi dahi bu çılgınca deneyimin önüne geçemedi.

EMNİYET GÖREVLENDİRDİ

Deniz sezonunun artık tamamen başlamasının ardından emniyet önlemleri artırdı. Sahildeki bekçi timlerine falezlerin olduğu noktada devriye görevi veren Antalya Emniyeti, atlayanların olması halinde bekçilerin telsizden anons geçmesinin ardından bir de polis ekibinin olay yerine gönderilip kayalıklardan atlayanların bölgeden uzaklaştırılması kararı aldı. (DHA)