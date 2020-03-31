Ölüm raporuna ‘bulaşıcı hastalık’ yazıldı! 3 mezarlığa da defnedilemedi

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi’nde yaşayan 5 çocuk babası Yasin İregöl (57) önceki gün gece iddiaya göre kalp krizi geçirdi.

Kalp ve diyabet hastası olduğu belirtilen İregöl, daha önceleri de gittiği özel hastaneye götürüldü. Yoğun bakıma alınan İregöl, hayatını kaybetti.

Ölüm raporuna, ölüm nedeni olarak “bulaşıcı hastalık (doğal ölüm)” yazılan Yasin İregöl’ün cenazesi, yakınları tarafından morgdan teslim alındı.

Cenaze defnedilmek üzere Buruk Mezarlığı’na götürüldü. Ancak görevliler, ölüm raporundaki ‘bulaşıcı hastalık’ ifadesi nedeniyle defin işlemine izin vermedi.

ÖLÜM RAPORU “KALP KRİZİ” OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

Bunun üzerine İregöl’ün cenazesi, Asri ve Kabasakal mezarlıklarına götürüldü. Mezarlıktaki görevliler aynı gerekçeyle defin için izin vermedi.

Cenaze aracıyla saatlerce gezdirilmek zorunda kalınan Yasin İregöl’ün cansız bedeni, hayatını kaybettiği hastaneye geri götürülerek morga konuldu.

Yapılan görüşmelerin ardından Yasin İregöl’ün ölüm raporu, “Kalp krizi” olarak yeniden düzenlendi. Ailesi tarafından hastane morgundan yeniden alınan İregöl’ün cenazesi Buruk Mezarlığı’ndaki aile mezarlığında toprağa verildi.

Bu arada, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de Yasin İregöl’ün ölümünün kalp krizinden olduğunu, corona virüsü ya da herhangi bir bulaşıcı hastalığın bulunmadığını bu yüzden yeniden rapor düzenlendiğini bildirdi.

“BİZE HİÇBİR KARANTİNA YAPILMADI”

Yasin İregöl’ün tedavi sürecinde yanında olan ağabeyi Asım İregöl, gece rahatsızlandıktan sonra kardeşini hastaneye getirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

* Daha önce açık kalp ameliyatı olmuştu, aynı hastanede de diyalize giriyordu. Nefes alamıyordu, terini sildim, ağzını yüzünü sildim. Tahlil yapmadan ‘bu virüstür’ dediler. İçeri alıp, müdahale edeceklerini söylediler.

* Daha sonra ‘Hakkın rahmetine kavuştu, gidebilirsiniz. Sabah cenazeyi alabilirsiniz’ dediler. Eğer corona virüsü ise ben kardeşimin terini sildim, eşime, gelinime, çocuklarıma sarılıp ağladım. Bize hiçbir karantina yapılmadı.

* Sabah cenazeyi aldık, mezarlık mezarlık gezdik, cenazemizi defnedemedik. Raporda bulaşıcı hastalık yazıyor. Götürdüğümüz mezarlıklar, ‘Karantina için ayrılan mezarlığa 08.00-12.00 arası defnedebileceğimizi söyledi ama corona virüsülü cenazeler normalde hastanelerden ailelere teslim edilmiyor.

* Eğer corona virüsünden öldüyse cenazeyi hiçbir önlem almadan niye bize verdiler? Eğer kalp krizi geçirip de öldüyse raporda neden bulaşıcı hastalık yazıyor?

* Kendi imkanlarımızla ailemize başka hastanede test yaptırdık ama negatif çıktı. Eğer cenaze corona virüsü yüzündense bizden 100 kişiye virüs bulaşmıştır. (İHA)

İLGİLİ HABER Dünya corona virüsü salgını ile boğuşuyor ama onların hiçbir şeyden haberi yok